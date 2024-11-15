В Сочи будут эвакуировать машины, мешающие крестному ходу

Власти Сочи предупредили владельцев автомобилей о том, что с улиц будут эвакуировать машины, мешающие крестному ходу. Мероприятие состоится в ближайшее воскресенье, 17 ноября, напомнили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Мы просим жителей и организации в ближайшее воскресенье, 17 ноября, с 6:00 не парковать автомобили по маршруту шествия в Центральном районе. С раннего утра на обозначенных улицах будет работать служба эвакуации, чтобы освободить проезжую часть для безопасного прохождения колонн», – предупредил и. о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Вадим Копылов.

«Ъ-Сочи» ранее сообщал, на каких улицах ограничат движение на время крестного хода. Ограничения будут действовать с 9:00 до 14:00.

В мэрии рассказали также, что заранее провели работу с управляющими компаниями по информированию жителей многоквартирных домов, расположенных на прилегающих к маршруту улицах, о проведении мероприятия. Уведомления разослали и предприятиям санкура.

Власти предупреждали также о том, что 17 ноября изменят движение общественного транспорта. Подробная информация о временных изменениях размещена на сайте мэрии.

Вячеслав Рыжков