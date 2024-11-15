Из Саратова запустят новогодний экспресс на Имеретинский курорт

АО «ФПК» назначило дополнительный поезд №575/576 Саратов – Имеретинский курорт на период новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба РЖД в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Поезд отправится из Саратова 30 декабря и 5 января в 7:56 по местному времени. Планируется, что на Имеретинский курорт состав прибудет 31 декабря и 6 января в 11:09 по местному времени. В обратном направлении экспресс отправится 31 декабря и 6 января в 19:33 и прибудет в Саратов 1 и 7 января в 2:23. В составе поезда плацкартные и купейные вагоны.

Состав будет делать остановки в Адлере, Сочи, Краснодаре, Волгограде, Сальске, Котельниково и других городах. Билеты уже доступны для покупки.

«Ъ-Сочи» писал, что РЖД ранее открыла продажу билетов в города Краснодарского края на новогодние праздники. Поездка обойдется от 3,9 тыс. руб. за место в плацкартном вагоне до 11,5 тыс. за купе. Ближе к Новому году ж/д билеты из Москвы в Сочи уже раскуплены.

Вячеслав Рыжков