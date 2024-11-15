Скидки на жилье в Сочи могут достигать 20% в 2025 году

В Сочи на рынке недвижимости ожидается дисконтирование в пределах 15-20% в 2025 году. Непосредственно снижения стоимости жилья при этом не прогнозируют, цены остаются «перегретыми», пишет РБК ТВ Юг со ссылкой на президента Гильдии риелторов Сочи Евгения Проскурина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам эксперта, ситуация будет не в падении цен, а в «хорошем дисконтировании» по конкретным ЖК. Господин Проскурин назвал «перегретость» цен на жилищном рынке Сочи фактом.

«Дисконтирование я прогнозирую достаточно значительное. Я думаю, по определенным акциям, в определенном сегменте бизнес-класса, в эконом-классе (хотя сочинский "эконом" особенный) оно будет в пределах 15-20%», – заявил спикер.

Сейчас стоимость 1 кв. м в Сочи начинается от 348 тыс. руб. за стандартное жилье. Медианная цена «квадрата» недвижимости в новостройках и сегменте бизнес-класс достигает 440-450 тыс. руб. В качестве примера дорогого жилья господин Проскурин привел также один из ЖК в Сириусе, где «квадрат» стоит от 1,9 до 2,9 млн руб. Эксперт отметил, что на элитное жилье ждать «супер-дисконтов» не стоит.

«Ъ-Сочи» писал, что медианная арендная ставка долгосрочной аренды в Сочи достигла 50 тыс. руб. Спрос на съем жилья на курорте вырос в 1,8 раза.

Вячеслав Рыжков