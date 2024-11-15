Скидки на жилье в Сочи могут достигать 20% в 2025 году
В Сочи на рынке недвижимости ожидается дисконтирование в пределах 15-20% в 2025 году. Непосредственно снижения стоимости жилья при этом не прогнозируют, цены остаются «перегретыми», пишет РБК ТВ Юг со ссылкой на президента Гильдии риелторов Сочи Евгения Проскурина.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По словам эксперта, ситуация будет не в падении цен, а в «хорошем дисконтировании» по конкретным ЖК. Господин Проскурин назвал «перегретость» цен на жилищном рынке Сочи фактом.
«Дисконтирование я прогнозирую достаточно значительное. Я думаю, по определенным акциям, в определенном сегменте бизнес-класса, в эконом-классе (хотя сочинский "эконом" особенный) оно будет в пределах 15-20%», – заявил спикер.
Сейчас стоимость 1 кв. м в Сочи начинается от 348 тыс. руб. за стандартное жилье. Медианная цена «квадрата» недвижимости в новостройках и сегменте бизнес-класс достигает 440-450 тыс. руб. В качестве примера дорогого жилья господин Проскурин привел также один из ЖК в Сириусе, где «квадрат» стоит от 1,9 до 2,9 млн руб. Эксперт отметил, что на элитное жилье ждать «супер-дисконтов» не стоит.
«Ъ-Сочи» писал, что медианная арендная ставка долгосрочной аренды в Сочи достигла 50 тыс. руб. Спрос на съем жилья на курорте вырос в 1,8 раза.