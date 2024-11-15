Штат сотрудников группы «Мантера» вырос на 160% за десять лет

Группа «Мантера» опубликовала результаты масштабного кадрового исследования, охватившего 12 бизнес-единиц компании. В документе представлен рейтинг редких туристических профессий и данные о внутренних кадровых изменениях за десятилетие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За период с 2014 года численность персонала группы «Мантера» увеличилась на 160% — с 3,3 до 8,8 тыс. человек. Значительный рост показали «Сочи Парк Отель», расширивший штат с 333 до 1,5 тыс. сотрудников, и курорт «Красная Поляна» — с 800 до 3,5 тыс. работников.

В пятерку необычных специальностей вошли: дилер казино, проходящий обязательное обучение в игорной зоне «Красная Поляна»; виноградарь, занимающийся выращиванием винограда на промышленных плантациях; коренщик, отвечающий за подготовку овощей в заведениях общепита; ратракист, управляющий специальной техникой для подготовки горнолыжных трасс; егерь, следящий за популяцией диких животных.

Исследование также раскрыло уровень заработных плат в распространенных профессиях: от 44 тыс. руб. у дворников до 96 тыс. у юрисконсультов. Средний доход официантов, мойщиков посуды и садовников составляет 50 тыс. руб., горничных и портье — 55 тыс., поваров-универсалов — 60 тыс. Менеджер по продажам и бухгалтер зарабатывают 70 тыс. руб., казначей — 85 тыс.

Вячеслав Рыжков