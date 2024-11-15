Общественное мнение поставили под сомнение

Почти 70% россиян говорят, что доверяют результатам социологических опросов, сообщил в четверг гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров в ходе экспертной дискуссии, приуроченной к Дню социолога. Но довольствоваться этими цифрами, как выяснилось на мероприятии, готовы не все исследователи: некоторые из них не уверены, можно ли доверять тем, кто доверяет им.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Валерий Федоров начал «праздничное» обсуждение с презентации весьма оптимистичных для социологов данных ВЦИОМа. Так, 83% участников ноябрьского опроса считают социологические исследования нужными, а 69% уверены в том, что те «в целом отражают» реальность. 22% опрошенных указывают, что опросы позволяют гражданам честно выразить свое мнение, 18% — что власти заинтересованы в том, чтобы это мнение узнать.

Правда, 23% опрошенных полагают, что россияне боятся говорить социологам правду (13%) или просто врут (12%), а результаты опросов фальсифицируются (11%) либо оказываются такими, как нужно заказчику (8%).

67% респондентов согласились с тем, что итоги опросов используются властями и бизнесом для «повышения эффективности», но при этом 49% разделили мнение о том, что результаты «часто фабрикуются, чтобы оказывать влияние на людей», а еще 35% полагают, что исследования «не приносят ни пользы, ни вреда, поскольку на них все равно никто не обращает серьезного внимания».

У фонда «Общественное мнение» «общая картинка та же», сообщила управляющий директор ФОМ Лариса Паутова, а по поводу скептиков переживать не следует, ведь их доля заметна и на «общей картине» доверия к институтам. К тому же обыватели слабо знакомы с принципами статистики и выборочных исследований, поддержала коллег социолог Мария Макушева: по ее словам, данные опросов в восприятии граждан «сталкиваются с житейским здравым смыслом» (по принципу «идут ли эти цифры вразрез с тем, что думают мои друзья»). «В ситуации конфликта» аудитория поляризуется, и это отражается на восприятии данных, посетовала она: «У социологов миссия — способствовать рациональной общественной дискуссии, а как ей способствовать, если заведомо пытаются понять, на чьей мы стороне?» «Доверие к социологии — это доверие ко всей картине, и повысить отдельно доверие к социологии мы не можем»,— заключил основатель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов.

Приглашенные политологи скепсис усилили.

«Мы доверяем социологам по той простой причине, что больше нам доверять некому»,— «порадовала» коллег Евгения Стулова из «Минченко Консалтинг», хотя и оговорилась, что до сих пор лично ее социологи не подводили. Она попросила «больше опросов хороших и разных», в том числе более оперативных и менее дорогостоящих — «фастфуд-социологию». «Есть такая тема, называется "быстро и грязно"»,— недобро улыбнулся в ответ Валерий Федоров.

«Вот говорили, что социологам доверяют 80%, но, по данным того же ВЦИОМа, 15% думают, что Солнце вращается вокруг Земли»,— подсыпал соли на рану политолог Алексей Чеснаков. Он предложил делить аудиторию на массовую, элитную и профессиональную, и массовой аудитории вопросов «о том, нужно ли доверять социологам», не задавать. Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов призвал социологов не унывать, не стесняться публичной активности, помнить, что вопросы и гипотезы подчас гораздо интереснее ответов, и почаще работать с фокус-группами: «Часто цитаты говорят нам больше, чем столбики цифр». Наконец, профессор Санкт-Петербургского госуниверситета Светлана Бодрунова предположила, что недоверие к социологам сродни недоверию к журналистам: люди не хотят знать правду о себе. «Долгие годы в разные эпохи это (общественное мнение. – “Ъ”) мало на что влияло, — пояснила она. — В обществе нет опыта ощущения когерентности (взаимосвязи.— “Ъ”) политической повестки, принятия решений и голосов людей». Отсюда, по ее мнению, и вопросы «зачем нам смотреть в зеркало».

Григорий Лейба