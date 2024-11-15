Корзина — двигатель рекламы
Интернет-магазины осваивают нишу продвижения товаров и услуг
В 2024 году сразу несколько компаний, преимущественно в сфере электронной торговли, объявили о планах расширить рекламную составляющую своего бизнеса. Это произошло после многократного роста сегмента online retail media (рекламы на сетевых ресурсах интернет-магазинов): до 163,5 млрд руб. только за прошлый год после ухода из РФ основных иностранных площадок. Новые рекламные платформы привлекают пользователей тем, что обладают большим объемом собственных данных — о покупках и корзинах, избранных товарах,— в отличие от классических рекламных платформ «Яндекса» и VK.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Осенью 2024 года сразу две компании с существенной интернет-аудиторией объявили о запуске собственных рекламных платформ: Т-Банк уже начал разворачивать этот инструмент, а сервис объявлений «Авито» анонсировал его запуск в 2025 году. Свой рекламный инструментарий расширяет и Wildberries: в июле в рамках объединения с оператором наружной рекламы Russ компании объявили об интеграции рекламных инвентарей, а в ноябре — о расширении сервиса click-out (позволяет рекламироваться брендам, не представленным на витрине маркетплейса) на видеоформаты. Свой click-out сервис в 2024 году запустила и платформа цифровых и аудиокниг «Литрес», при этом компания объявляла о решении к 2027 году нарастить долю рекламных доходов в выручке до 5%.
Большинство компаний, объявивших в 2024 году о расширении рекламной части своего бизнеса, относятся к сегменту электронной торговли. Реклама, размещаемая на их сайтах, формирует сегмент retail media. Объем онлайн-составляющей этого сегмента в 2023 году вырос за год более чем втрое, до 163,5 млрд руб., а по итогам 2024 года увеличится до 285 млрд руб., оценили “Ъ” в профильном комитете Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР). Рост этого сегмента в РФ соответствует европейским трендам: в 2023 году, по данным IAB Europe, он рос опережающими темпами, на 22% против роста всего рекламного рынка на 6%.
Опрошенные “Ъ” участники рынка так или иначе связали свои решения с сокращением рекламного инвентаря. Оно наблюдается с 2022 года вследствие отключения в РФ платформ от Google и Meta (деятельность последней по функционированию Facebook и Instagram объявлена в РФ экстремистской и запрещена). «Часть игроков покинула российский рынок, другая, наоборот, сфокусировалась на освоении освободившихся ниш»,— объясняет директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон.
Отключенные в РФ инструменты позволяли размещать рекламу в поиске и сервисах Google, в соцсетях Instagram и Facebook (деятельность Meta объявлена в РФ экстремистской и запрещена) с возможностью таргетирования аудитории — например, по возрасту или предпочтениям. После того как размещать такую рекламу в РФ стало невозможно, рынок переключился на другие форматы, например, на инфлюенс-маркетинг, то есть размещение рекламы непосредственно у блогеров. При этом такую рекламу невозможно таргетировать. К тому же сейчас в Госдуме рассматривается законопроект о запрете на распространение рекламы на сайтах, заблокированных в России (см. “Ъ” от 22 июня).
Директор нефинансовых сервисов Т-Банка Дмитрий Константинов добавляет, что все крупные компании с большим объемом трафика так или иначе уже занимались рекламой: «Теперь они дорабатывают свой продукт до полноценной платформы и готовы инвестировать в это направление как в источник дополнительной выручки».
Некоторые компании, у которых был свой рекламный инвентарь, до ухода ключевых иностранных систем не воспринимали свои рекламные доходы всерьез, отметил исполнительный директор SA Media Никита Прибыловский: «Многие из них столкнулись с непривычно высокой для себя долей распроданного инвентаря, а это сразу побуждает создавать дополнительную стоимость». К тому же их платформы обогатились дополнительными данными об аудитории, «что повысило качество и цену доступных рекламных показов и кликов».
На рынке запахло озоном
Серию анонсов новых рекламных платформ можно связать с динамикой рынка за 2023 год, говорит главный управляющий директор Okkam Михаил Шкляев: «По его итогам стало понятно, что рекламная выручка Ozon в ближайшее время догонит и перегонит VK, что и случилось в 2024 году». Это, по словам Шкляева, заставило «практически всех участников рынка осознать потенциал, лежащий в бурно развивающемся сегменте малых, средних и крупных селлеров на площадках электронной коммерции». Гендиректор Kokoc Group Александр Шокуров считает, что на рост активности на рынке повлиял и скандал с объединением Wildberries и Russ: он побудил остальных участников рынка усилиться в этом направлении. «В то же время сам Wildberries немного пропустил этот сегмент. Крупные компании оценили это бездействие как слабость маркетплейса и хорошую возможность зайти на рекламный рынок»,— считает Александр Шокуров.
При этом в объединенной компании Wildberries и Russ считают, что «формирование объединенного медиа двух ведущих игроков в своих отраслях» позволит предложить рекламодателям качественно новые продукты и кросс-канальные инструменты продвижения: «Мы видим усиление конкуренции за внимание потребителя и работаем над сервисами, которые воздействуют на покупателя на всех этапах маркетинговой воронки».
В Ozon “Ъ” сообщили, что по итогам третьего квартала 2024 года каждый второй продавец на площадке продвигает свои товары с помощью инструментов личного кабинета. Увеличиваются и показатели по внешним рекламодателям, которые не продают товары на витрине Ozon: их количество выросло в 1,8 раза год к году, а их рекламные бюджеты — более чем в два раза. Преимущество площадки, как говорит директор по маркетингу и монетизации компании Олег Дорожок,— в наличии сведений об истории покупок: «Это очень ценная информация для маркетинга и рекламодателей, благодаря которой есть возможность построить эффективную кампанию, направленную на узкие сегменты целевой аудитории».
Директор по продукту «VK Реклама» Яков Стинский о роли ИИ в digital-рекламе и мотивации рекламодателей
Именно большой объем собственных данных позволяет рынку retail media быть более эффективным, чем другим сегментам, говорит руководитель профильного направления в Retail Rocket Group Артур Асланов: «История посещений страниц, добавлений в избранное и корзину, средний чек, статистика брошенных корзин, интересы — площадкам электронной коммерции известны эти и многие другие сведения». Для сравнения, объясняет Артур Асланов, «Яндекс» хоть и строит свою платформу retail media на базе Adfox (соответствующий анонс был сделан в октябре 2024 года), но полагается в этой части на данные от третьих сторон. «Что же касается VK, то их данные — это в основном социально-демографические характеристики и геолокация. У них нет достоверной информации о платежеспособности и интересах их аудитории»,— говорит он. Кроме того, если в соцсети люди заходят, чтобы пообщаться, то на сервисы электронной коммерции — чтобы купить что-либо: пользователи уже пришли туда за покупками, поэтому и продать им что-то проще, заключает господин Асланов.
В «Яндексе» сказали “Ъ”, что «ежегодно инвестируют значительные средства в эффективность рекламных технологий». Именно от подобных факторов, по словам представителя компании, будет зависеть успешность новых платформ. При этом в «Яндексе» отметили, что «рекламный рынок в России всегда был высококонкурентным».
Не одними объемами
Перспективы новых рекламных платформ будут зависеть от того, насколько глубоко они интегрированы с остальными частями экосистемы компании, считает президент коммуникационной группы Progress Дмитрий Солопов. При этом он отмечает, что компаниям, усиливающим направление retail media, нужно сохранять фокус: когда бренды отклоняются от своей изначальной задачи, это не всегда эффективно и редко воспринимается аудиторией в положительном ключе.
Исторически успешными становились те рекламные платформы, «которые придерживались тактики коллаборации и партнерств с другими участниками рынка», говорит Александр Шокуров. Той же динамики, по его словам, можно ожидать и в случае с новыми платформами. Но они едва ли будут напрямую конкурировать с «Яндексом» и VK по объему данных, однако возможно, что соперничество с ними будет по объему трансакций. У Т-Банка или «Авито» объемы сопоставимы, но далеко не во всех категориях.
Михаил Шкляев назвал разницу в аудиториях платформ несущественной: «Недельные охваты ключевых платформ не сильно отличаются, Т-Банк также обладает весьма большой базой аудитории». При этом он отметил, что многие платформы фокусируются на разных сегментах бизнеса: «VK и "Яндекс" в основном работают с малыми формами ритейла и сферы услуг, а Ozon, Wildberries и Т-Банк концентрируются на селлерах. При этом для последнего неучастие в рынке несет существенные риски — финансовые платформы маркетплейсов имеют хорошие шансы оттянуть банковское обслуживание на себя».
Помимо эффективности платформы как таковой, рекламодателям важны и ее технические качества — удобный интерфейс, достаточное количество рекламных форматов, прозрачная аналитика, отмечает господин Асланов: «Если этого нет, то брендам приходится оценивать эффективность кампании по косвенным признакам. Это становится работой в минус, и рекламодатели не задерживаются».
В зависимости от задачи спрос будет сохраняться на услуги и больших игроков рынка, и малых, говорит исполнительный директор Oohdesk Сергей Стрелкин: «Первые — это консервативные траты с понятными и уже определенными игроками результатами, второе — это рискованные, но зачастую революционные подходы, позволяющие достичь преимущества в стоимости на фоне консервативных конкурентов».
По его словам, бизнес должен выиграть от большого количества платформ: чем больше инвентаря и возможных точек взаимодействия с клиентом, тем больше вариантов найти наиболее конверсионную связку для конкретного рекламодателя и его ниши. Но изменений цен на интернет-рекламу ожидать не стоит, считает директор по маркетингу компании Kanzler Алексей Черноокий: «Рост конкуренции не приведет к снижению ставок, в связи с недостатком качественного инвентаря стоимость продолжит расти».
У устоявшихся игроков так или иначе остается преимущество в виде более отлаженных процессов и отработанной обратной связи, говорит господин Прибыловский: «Но пока сохраняется тот самый дефицит инвентаря, любой крупный новый игрок с просто конкурентоспособным ценообразованием все равно будет востребован».