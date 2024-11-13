В Чувашии семьям погибших участников СВО выплатят по 1 млн рублей

В Чувашии семьи погибших участников специальной военной операции (СВО) в приграничных регионах получат единовременные выплаты в размере 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Выплаты предусмотрены для семей военнослужащих, погибших как в зоне боевых действий, так и при отражении вооруженных вторжений на приграничные территории России. По словам министра труда и социальной защиты Чувашии Алены Елизаровой, право на выплату получат родители, супруги и дети погибших. При их отсутствии средства будут распределены пропорционально между братьями и сестрами.

Ранее сообщалось, что в Чувашии единовременную выплату участникам СВО увеличат с 500 тыс. до 1 млн руб.

Анар Зейналов