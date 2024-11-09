В Марий Эл выплаты контрактникам увеличат на 400 тысяч рублей

Размер региональной выплаты для военнослужащих, заключивших контракт с Министерством обороны РФ, увеличится на 400 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев.

С учётом федеральной поддержки, добровольцы из республики получат 1,8 млн рублей: 1,4 млн — за счёт республиканской поддержки и 400 тысяч — из средств Минобороны РФ. Кроме того, по словам главы региона, для семей военнослужащих предусмотрено около 50 мер социальной поддержки.

Ранее сообщалось, что в Чувашии единовременную выплату участникам СВО увеличат с 500 тысяч до 1 млн рублей.

Анар Зейналов