Главные новости за 12 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Супругу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела об особо крупной растрате.

СМИ и телеграм-каналы сообщили, что протесты, вспыхнувшие в Абхазии, могут быть связаны с деятельностью компании бывшего губернатора Александра Ткачева, которая занимается строительством туркомплекса на территории Гагрского района.

ООО «ГК Ариант», владеющая активами, включая одного из крупнейших винодельческих производителей «Кубань-Вино», обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с иском против властей трех регионов.

Евгений Первышов официально сложил полномочия депутата Госдумы в связи с назначением на должность врио губернатора Тамбовской области.

Администрация Сочи уволила сотрудницу Любовь Гашкову. Причиной стали грубые высказывания на собрании собственников жилья.

Ученые Южного научного центра РАН прогнозируют, что за 20 лет Азовское море может разрушить 440 га берега Краснодарского края.

Транспортные полицейские задержали гражданина, который проводил видеосъемку объектов Новороссийской военно-морской базы.

Чаще всего жители Кубани планируют отдыхать на новогодних каникулах в пределах своего региона, выяснили специально для «Ъ-Кубань» аналитики сервиса «Яндекс Путешествия».

Краснодар занял второе место в рейтинге российских городов по развитию платных парковок. Всего в рейтинге оценивались более 1,1 тыс. российских городов.

В селе Кепша Краснополянского округа Сочи планируют запустить туристическую железную дорогу.