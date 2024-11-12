В Новороссийске задержали гражданина за съемку военных кораблей для Киева

Транспортные полицейские задержали гражданина, который проводил видеосъемку объектов Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщил начальник городского управления по взаимодействию с правоохранительными органами Сергей Баран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

«В Восточном районе был задержан гражданин, который в режиме реального времени передавал украинским спецслужбам сведения о наших воинских частях, об их дислокации, действиях, в том числе кораблей в прилегающей бухте»,— отметил чиновник.

Кроме того, на территории Новороссийска был предотвращен террористический акт: граждане соседнего города подожгли железнодорожные релейные шкафы.

По словам Сергея Барана, городская антитеррористическая комиссия проводит мониторинг безопасности объектов инфраструктуры, потенциально опасных объектов и мест массового пребывания.

Лия Пацан