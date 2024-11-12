Азовское море может размыть 440 га побережья Кубани за 20 лет
Ученые Южного научного центра РАН прогнозируют, что за 20 лет Азовское море может разрушить 440 га берега Краснодарского края. Соответствующие данные содержит стратегия развития «Кубанского Приазовья» до 2030 года.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Больше всего могут пострадать Ейский и Щербиновский районы. Ейский район может потерять до 315 га берегов.
Причиной этого явления является недостаток берегозащитных сооружений. Этот фактор негативно сказывается на развитии туризма в «Кубанском Приазовье».