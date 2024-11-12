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Краснодар занял второе место среди городов России по развитию платных парковок

Краевая столица заняла второе место в рейтинге российских городов по развитию платных парковок. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В рамках международной выставки Parking Russia, которая проходит в московском «Экспоцентре», были подведены итоги рейтинга городов России по развитию платного парковочного пространства. Краснодар уступил лишь Москве. Всего в рейтинге оценивались более 1,1 тыс. российских городов.

При составлении рейтинга эксперты учитывали доступность тарифов, влияние внедрения платных парковок на транспортную ситуацию, территориальную доступность, удобство системы оплаты, а также планы развития парковочного хозяйства. По мнению специалистов, в этом году столица Краснодарского края уделила особое внимание комплексам фотофиксации и увеличила число паркомест до 11,5 тыс. В городе также обновили оборудование и программное обеспечение на 19 парковках, в местах установили автоматические камеры, с помощью которых можно распознать номера автомобилей.

На третьем месте в рейтинге расположилась Казань, а затем Белгород. Санкт-Петербург занял пятую строчку в списке.

Как отмечают власти Краснодара, с начала 2024 года платные парковки принесли в бюджет города более 200 млн руб. Общий доход бюджета Краснодара от парковочной деятельности превышает 630 млн руб.

Алина Зорина

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