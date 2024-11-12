В Сочи уволили сотрудницу мэрии за неэтичное поведение на собрании жильцов

Администрация Сочи уволила сотрудницу Любовь Гашкову, поведение которой вызвало осуждение со стороны жителей и властей города. Как пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на мэрию, причиной стали грубые высказывания на собрании собственников жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В публикациях в Telegram-каналах со ссылкой на видео с инцидентом сказано, что женщина назвала участников встречи «обезьянами» и «сидельцами с СВО». В администрации Сочи сообщили, что госпожа Гашкова не имела права представлять администрацию на встрече и выступать от ее имени.

Инцидент произошел во время обсуждения коммунальных проблем, в частности, отключений воды и электричества, как сообщили пользователи в социальных сетях. Позднее в чате дома госпожа Гашкова выразила свою позицию, упомянув о своих профессиональных достижениях и подчеркнув, что ее мнение должно быть весомым, утверждают жители. На этот комментарий и ее поведение на собрании жильцы отреагировали критикой, после чего экс-сотрудница выразила свое недовольство в адрес присутствующих.

Власти подчеркнули, что администрация Сочи осуждает подобное поведение и считает такие действия должностных лиц неприемлемыми.

Алина Зорина