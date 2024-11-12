Стало известно, куда поедут жители Кубани на новогодние каникулы

В то время как россияне массово бронируют отдых в Краснодарском крае на новогодние каникулы, сами жители региона тоже активизировались. Чаще всего жители Кубани планируют отдыхать на новогодних каникулах в пределах своего региона, выяснили специально для «Ъ-Кубань» аналитики сервиса «Яндекс Путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Ручкина / «Ъ-Кубань» Фото: Татьяна Ручкина / «Ъ-Кубань»

По Краснодарскому краю средняя цена за ночь при заезде с 30 декабря по 5 января составит 14,6 тыс. руб. Среди направлений в регионе самыми востребованными являются Сочи (в среднем — 17,3 тыс. руб. за ночь), Геленджик (9,9 тыс. руб.), Сириус (12,3 тыс. руб.), Анапа (14,9 тыс. руб.) и Краснодар (8,8 тыс. руб.).

В топ-10 популярных регионов у кубанских туристов вошли Москва и Московская область (средняя цена за ночь в отеле — 9,4 тыс. руб.), Карачаево-Черкесская Республика (19,8 тыс. руб.), Крым (10,6 тыс. руб.), Санкт-Петербург и Ленинградская область (7,4 тыс. руб.). Кроме того, краснодарцы предпочитают уезжать в Адыгею (15,2 тыс. руб.), Ставропольский край (9,3 тыс. руб.), Кабардино-Балкарскую Республику (12,6 тыс. руб.), Татарстан (7,5 тыс. руб.) и Северную Осетию — Аланию (12,9 тыс. руб.).

По данным аналитиков, жители Краснодара чаще всего планируют отдыхать на новогодних каникулах в пределах собственного региона, Москве и Московской области, а также в Карачаево-Черкесской Республике. У сочинцев на первом месте по популярности также оказался Краснодарский край, далее по популярности следуют Москва и область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область. В топ-3 направлений на новогодние праздники у жителей Новороссийска вошли Краснодарский край, Адыгея и Карачаево-Черкесская Республика.

Среди зарубежных направлений у жителей Краснодарского края на период новогодних каникул наибольшей популярностью пользуются Абхазия, Турция и Армения. В Абхазию туристы отправляются в среднем на три ночи, бронируют номера за 80 дней до поездки, а ночь в среднем стоит 7,3 тыс. руб. В Турцию кубанцы планируют лететь в новогодние каникулы в среднем на четыре дня, горизонт планирования — 81 день, а средняя цена за ночь — 10,9 тыс. руб. В Армении жители Краснодарского края в среднем планируют провести шесть дней, бронируют отели и апартаменты за 57 дней, а платят в среднем 12 тыс. руб. за ночь.

Спрос на новогодние туры в Краснодарский край среди россиян вырос на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего интерес возрос к Геленджику — на 170%. Какие еще направления на Кубани популярны среди жителей России — в материале «Ъ-Кубань».

Татьяна Ручкина