СМИ связывают протесты в Абхазии с бизнесом экс-главы Кубани

В Сухуме 11 ноября вспыхнули протесты после задержания активистов, выступавших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. По неподтвержденным данным СМИ и ряда Telegram-каналов, сопротивление может быть связано с деятельностью компании бывшего главы Краснодарского края Александра Ткачева, которая занимается строительством туркомплекса на территории Гагрского района. В ГК «Мантера» информацию не комментируют.

Парламент Абхазии в тот же день принял в окончательном чтении проект о строительстве многофункциональных комплексов, необходимый для запланированной на 15 ноября ратификации соглашения с Россией. Документ предусматривает возможность реализации российскими компаниями инвестиционных проектов на территории республики.

Оппозиция считает соглашение губительным для экономики Абхазии, утверждая, что оно содержит «скрытую форму легализации продажи апартаментов».

Демонстранты перекрыли три моста на въезде в город: Кодорский, Верхнегумистинский и Нижнегумистинский. Кодорский мост удалось разблокировать после переговоров с властями. Протестующие отказываются снимать блокаду с двух оставшихся мостов до освобождения задержанных активистов.

Александра Бастова