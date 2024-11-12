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Коммерсантъ FM
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В Москве задержали жену экс-мэра Сочи Копайгородского по делу о растрате

Сотрудники МВД в Москве задержали Янину Копайгородскую, супругу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, который обвиняется в крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Женщину задержали после допроса по делу в отношении ее мужа. Как сообщили ТАСС в правоохранительных структурах, следственные действия с женой экс-мэра продолжаются.

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Янина Копайгородская

Янина Копайгородская

Фото: страница Янины Копайгородской в VK

Алексей Копайгородский

Алексей Копайгородский

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

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Янина Копайгородская

Фото: страница Янины Копайгородской в VK

Алексей Копайгородский

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Накануне, 11 ноября, «Ъ-Кубань» со ссылкой на постановление суда сообщил, что на кредитный счет Янины Копайгородской суд наложил арест. На открытый в АО «Альфа-банк» счет жены бывшего мэра наложен арест на сумму 99,66 млн руб. Суд обосновал решение связью данного имущества с Алексеем Копайгородским.

Адвокат жены бывшего мэра Елизавета Меткина сообщила ТАСС, что следственный департамент МВД предъявил ее клиентке обвинение в особо крупной растрате. Следствие будет добиваться ее ареста. Заседание, как ожидается, состоится в среду, 13 ноября.

Сам бывший мэр Сочи был арестован 25 сентября в Москве после этапирования из зоны проведения спецоперации на Украине, суд постановил заключить его под стражу до 18 ноября. Алексей Копайгородский занимал должность мэра Сочи с 2019 года до мая 2024 года. Теперь он обвиняется в крупной растрате. Сумма ущерба составила 3,7 млн руб. Защита настаивает на том, что Алексей Копайгородский не получал выгоды на своем посту.

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