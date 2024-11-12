Увеличение бюджета Татарстана, туристический налог в Болгаре и открытие Вознесенского тракта

Прогнозируемые доходы бюджета Татарстана на 2025 год увеличены с 425,5 до 472,1 млрд руб., расходы — с 439 до 485,6 млрд руб., при этом дефицит остался на уровне 13,5 млрд руб. Прогнозные показатели на 2026 и 2027 годы также скорректированы: доходы ожидаются на уровне 497,6 и 519,7 млрд руб., расходы — 510,7 и 532,2 млрд руб. Поправки были единогласно одобрены на заседании комитета Госсовета.

В Спасском районе Татарстана с 1 января 2025 года введут туристический налог в Болгаре и трех сельских поселениях: Трехозерском, Полянском и Приволжском. Налоговая ставка составит 1% в 2025 году, увеличиваясь на 1% ежегодно, достигая 5% с 2029 года. Ранее председатель Государственного комитета по туризму Сергей Иванов заявлял, что в Болгаре и Свияжске налог вводить не планируют.

Раис Татарстана Рустам Минниханов проверил строительство второй очереди Вознесенского тракта и поручил запустить движение транспорта не позднее середины декабря. Строительство, начатое в марте 2022 года, сейчас на завершающей стадии: идет установка шумозащитных экранов и благоустройство территории.

В Чистополе получило одобрение реставрации здание женской гимназии, построенное в 1912–1914 годах по проекту архитектора Петра Абрамычева. Объект, выполненный в эклектическом стиле с элементами модерна и классицизма, получил положительное заключение Госэкспертизы Татарстана. В настоящее время гимназия продолжает функционировать как образовательное учреждение, сохраняя исторический интерьер. Реставрация будет проведена в рамках программы по сохранению культурного наследия. Заказчиком работ выступает «Главстрой Республики Татарстан», а застройщиком — местная гимназия №2.

В Татарстане планируется увеличить бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2025 год на 7,7 млрд руб., до 93,6 млрд руб. Согласно проекту закона, свыше 80 млрд руб. из этой суммы составят федеральные трансферты. В 2026 и 2027 годах доходы фонда возрастут до 100,8 и 107,8 млрд руб.

В 2025 году в Татарстане планируется освоить 22,7 млн руб. на строительство железнодорожных путей и реконструкцию инфраструктуры на станции Новое Арчино и участке станции Дербышки. Эти средства, запланированные на 2024 год, пока не освоены, поэтому рассматривается их перенос на следующий год. Всего в 2024 году из бюджета республики было выделено 531 млн руб., из которых освоено около 60%.

В связи с позицией Татарстана депутаты Госдумы РФ решили продлить переход на одноуровневую систему местного самоуправления до 1 февраля 2035 года. Татарстан выступил основным критиком реформы. Председатель комитета Госдумы Павел Крашенинников отметил, что решение о длительном переходном сроке связано с нежеланием некоторых субъектов переходить на новую систему. Законопроект предлагает упразднить муниципалитеты городских и сельских поселений, заменив их городскими и муниципальными округами. К проекту поступило 940 поправок, из которых будет принято около половины. Дискуссия с властями Татарстана продолжается.

Советский суд Казани продлил задержание директора производственной базы в Самосырово на 48 часов. Мужчина был задержан по подозрению в том, что его собаки, предположительно, напали на 48-летнюю жительницу поселка. Тело женщины с признаками укусов было найдено 9 ноября. Директора обвиняют по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Мера пресечения будет избрана 14 ноября. Следственный комитет начал проверку, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК по Татарстану Валерию Липскому представить отчет о расследовании.