Прогнозируемый объем доходов бюджета Татарстана в 2025 году увеличили на 47 млрд рублей

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Республики Татарстан в 2025 году увеличился с 425,5 млрд руб. до 472,1 млрд руб. Об этом сообщил министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин на заседании комитета Госсовета республики по бюджету, налогам и финансам.

Поправки были внесены Кабмином Республики Татарстан. На заседании комитета Госсовета республики по бюджету, налогам и финансам поправки были приняты единогласно.

Общий объем расходов бюджета Республики Татарстан также увеличили на 46 млрд руб.: с 439 млрд руб. до 485,6 млрд руб.

Дефицит остался на прежнем уровне — 13,5 млрд руб. Основные характеристики бюджета на 2026 и 2027 годы также были изменены. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Республики Татарстан на 2026 год увеличили с 451,1 млрд руб. до 497,6 млрд руб., а на 2027 — с 474 млрд руб. до 519,7 млрд руб.

Расходы также будут увеличены с 464,1 млрд руб. до 510,7 млрд руб. на 2026 год и с 486,5 млрд руб. до 532,2 млрд руб. на 2027 год.

Влас Северин