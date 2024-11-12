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Движение по участку Вознесенского тракта планируют запустить до середины декабря

Раис Татарстана Рустам Минниханов проверил ход строительства второй очереди Вознесенского тракта и поручил запустить движение транспорта на объекте не позднее середины декабря. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

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Движение по участку Вознесенского тракта планируют запустить до середины декабря

Движение по участку Вознесенского тракта планируют запустить до середины декабря

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

Движение по участку Вознесенского тракта планируют запустить до середины декабря

Движение по участку Вознесенского тракта планируют запустить до середины декабря

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

Движение по участку Вознесенского тракта планируют запустить до середины декабря

Движение по участку Вознесенского тракта планируют запустить до середины декабря

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

Движение по участку Вознесенского тракта планируют запустить до середины декабря

Движение по участку Вознесенского тракта планируют запустить до середины декабря

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

Движение по участку Вознесенского тракта планируют запустить до середины декабря

Движение по участку Вознесенского тракта планируют запустить до середины декабря

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

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Движение по участку Вознесенского тракта планируют запустить до середины декабря

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

Движение по участку Вознесенского тракта планируют запустить до середины декабря

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

Движение по участку Вознесенского тракта планируют запустить до середины декабря

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

Движение по участку Вознесенского тракта планируют запустить до середины декабря

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

Движение по участку Вознесенского тракта планируют запустить до середины декабря

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

Рустам Минниханов поручил в ближайшее время провести пусконаладочные работы на второй очереди Вознесенского тракта. Раис Татарстана также проехал за рулем автомобиля по участку от пр. Победы до дороги М7 «Волга».

Строительство участка начали в марте 2022 года, сейчас работы на нем находятся на финальной стадии. Рабочие устанавливают шумозащитные экраны и благоустраивают территорию. На объекте будут работать по три полосы в каждую сторону движения.

Ранее замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин затруднился ответить, когда запустят движение по платному участку Вознесенского тракта.

Диана Соловьёва

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