Движение по участку Вознесенского тракта планируют запустить до середины декабря
Раис Татарстана Рустам Минниханов проверил ход строительства второй очереди Вознесенского тракта и поручил запустить движение транспорта на объекте не позднее середины декабря. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
Рустам Минниханов поручил в ближайшее время провести пусконаладочные работы на второй очереди Вознесенского тракта. Раис Татарстана также проехал за рулем автомобиля по участку от пр. Победы до дороги М7 «Волга».
Строительство участка начали в марте 2022 года, сейчас работы на нем находятся на финальной стадии. Рабочие устанавливают шумозащитные экраны и благоустраивают территорию. На объекте будут работать по три полосы в каждую сторону движения.
Ранее замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин затруднился ответить, когда запустят движение по платному участку Вознесенского тракта.