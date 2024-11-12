На 48 часов задержан предполагаемый владелец собак, которые загрызли женщину в Казани

Советский суд Казани продлил срок задержания директора производственной базы в Самосырово на 48 часов. Предположительно, его собаки напали на 48-летнюю жительницу поселка. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Советского суда.

Директора базы задержали по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Советский суд отложил избрание меры пресечения до 14 ноября.

9 ноября прохожие обнаружили тело женщины со следами укусов животных.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК по Татарстану Валерию Липскому доложить о расследовании уголовного дела.

Диана Соловьёва