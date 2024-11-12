В Татарстане в 2025 году планируют освоить 22,7 млн руб. на ремонт инфраструктуры ГЖД

В Татарстане в 2025 могут освоить 22,7 млн руб., выделенные на проект строительства железнодорожных путей и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры на станции Новое Арчино и на участке станции Дербышки Горьковской железной дороги. Об этом сообщила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Лилия Сафиуллина.

Денежные средства были выделены на 2024 год. Пока они не освоены. Сейчас рассматривается вопрос о переносе освоения средств на 2025 год.

Всего на этот год из бюджета Татарстана выделили 531 млн руб. Сейчас освоено около 60% от этих средств.

Диана Соловьёва