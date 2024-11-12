В Чистополе отреставрируют историческое здание женской гимназии

В Чистополе одобрили реставрацию здания женской гимназии начала XX века. Госэкспертиза Татарстана выдала положительное заключение на восстановление объекта, который является объектом культурного наследия.

Здание женской гимназии, построенное в 1912–1914 годах по проекту казанского архитектора Петра Абрамычева, выполнено в стиле эклектики с элементами модерна и классицизма. Оно расположено на улице Нариманова, 65.

Архитектор Петр Абрамычев получил звание художника-архитектора после окончания Казанской художественной школы и был активен в общественной и преподавательской деятельности. Среди его работ — подземный храм, построенный в 1910–1913 годах на месте обретения Казанской иконы Божьей Матери, здание лазарета Красного Креста и женская гимназия в Чистополе.

Во время Первой мировой войны в гимназии располагалась школа прапорщиков, переведенная из Риги, а в Великую Отечественную здесь размещался эвакуированный Московский часовой завод. В 1919 году в ее стенах с докладом выступала Надежда Крупская.

Сейчас гимназия остается образовательным учреждением, сохранив исторический интерьер и архитектурный облик, включая высокие потолки и просторные окна. В рамках программы сохранения культурного наследия на объекте запланированы реставрационные работы. Заказчиком выступает «Главстрой Республики Татарстан», а застройщиком — местная гимназия №2.

Анар Зейналов