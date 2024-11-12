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Татарстан увеличит страховой запас системы ОМС в 2025 году до 9,6 млрд руб.

В Татарстане планируют увеличить бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2025 год на 7,7 млрд руб. — до 93,6 млрд руб. План на последующие два года предполагает дальнейший рост финансирования. Это следует из постановления Комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам.

Татарстан увеличит страховой запас системы ОМС в 2025 году до 9,6 млрд руб.

Татарстан увеличит страховой запас системы ОМС в 2025 году до 9,6 млрд руб.

Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ

Татарстан увеличит страховой запас системы ОМС в 2025 году до 9,6 млрд руб.

Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ

Согласно проекту закона № 6-7 «О бюджете ТФОМС» на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг., общий объем доходов на 2025 г. составит 93,6 млрд руб., из которых более 80 млрд руб. поступит в виде федеральных трансфертов. В 2026 и 2027 годах доходы фонда будут увеличены до 100,8 и 107,8 млрд руб. соответственно. Ожидается, что эти средства позволят обеспечить дополнительные медицинские услуги и поддержать программы обязательного медицинского страхования.

Кроме того, в Татарстане бюджет ОМС на 2025 год увеличат на 7,7 млрд руб.

Анар Зейналов

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