«Капсула» закрывается

VK (MOEX: VKCO) может завершить проект производства умных колонок «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся». По оценкам ритейлеров, доля умных колонок VK на российском рынке составляет чуть более 7%, а по оценкам экспертов, развитие экосистем через голосовые помощники для холдинга уже не так актуально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О том, что VK намерена завершить проект умных колонок «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся», “Ъ” рассказали два собеседника на IT-рынке и подтвердил собеседник в крупной сети по продаже бытовой техники и электроники. Как следует из данных СПАРК, принадлежащее компании VK ООО «ВК Умные устройства» 24 октября начало процедуру реорганизации. Юрлицо будет присоединено к ООО «ВК Стор» по итогам реорганизации актива, следует из сообщения «ВК Стор» от 18 октября в СПАРК.

В VK отказались комментировать реорганизацию, собеседник “Ъ”, близкий к компании, уверяет, что данная процедура направлена на оптимизацию корпоративного управления. При этом несколько собеседников “Ъ” среди крупных IT-компаний сообщили, что VK намерена завершить проект умных колонок «Капсула» с «Марусей». «Такое решение связано с низким показателем продаж устройств как в количественном выражении, так и в денежном»,— говорит один из них. Другой источник “Ъ” на рынке бытовой техники и электроники, знакомый с планами холдинга, подтвердил, что VK не планирует развивать данное направление бизнеса в будущем.

ООО «ВК Умные устройства» было зарегистрировано в июле 2023 года, выручка компании за этот год составила 935 тыс. руб. с чистым убытком 1,4 млн руб. 100% юрлица принадлежат ООО «Компания ВК». В видах деятельности указано производство компьютеров и периферийного оборудования, коммуникационного оборудования, бытовой электроники и др. ООО «ВК Умные устройства» имеет два сертификата соответствия, выданных в начале 2024 года: на умные колонки VK «Капсула» с голосовым помощником «Маруся», в том числе «Капсула Нео», «Про», «Мини Плюс» и др.

В начале августа Sostav писал, что VK намерена сократить сотрудников подразделения разработки голосового ассистента, однако в самой компании информацию не подтверждали. По словам одного из собеседников “Ъ”, часть сотрудников уже перешла в МТС. В МТС на вопрос о том, нанял ли оператор бывших сотрудников VK, ответили, что фокусируются на R&D новых направлений, таких как голосовые ассистенты и AI-Агенты. «Мы всегда привлекаем лучших специалистов со всего рынка»,— уточнил представитель оператора.

В самой VK не подтверждают информацию о возможном закрытии направления умных колонок. «Все команды, вовлеченные в реализацию проекта, работают в прежнем режиме»,— говорит представитель компании, добавляя, что в октябре VK представила новую модель VK «Капсула Про». Однако источник “Ъ” утверждает, что данная модель будет одной из последних в линейке колонок VK и на данный момент корпорация «распродает остатки» предыдущей партии товаров.

По предварительным данным «М.Видео-Эльдорадо», за девять месяцев 2024 года в РФ было продано 3,3 млн умных колонок на общую сумму 27 млрд руб., что больше на 41% в штуках и на 49% в деньгах аналогичного периода прошлого года.

На умные колонки «Яндекса» пришлось 90% продаж как в деньгах, так и в штуках, а также заметен рост у колонок «Сбера» (SberBoom, SberBoom Home и SberBoom Mini). Долю «Сбера» и VK в «М.Видео-Эльдорадо» не назвали. В «Яндексе» отказались от комментариев, в «Сбере» не ответили “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По оценке другого собеседника “Ъ” среди ритейлеров, доля умных колонок VK на российском рынке в штучном выражении увеличилась на 16% год к году, до 7,5% рынка, всего было продано 166 тыс. «Капсул» в 2024 году. Однако общая доля в выручке по рынку умных колонок год к году сократилась на 6%, до 653 млн руб., а средняя цена на «Капсулы» VK — на 19%.

В 2023 году VK отменила подписку VK Combo (в нее входили «ВК Музыка», онлайн-кинотеатр «Ростелекома» Wink и т. д.), и закрытие проекта «Капсулы» укладывается в логику развития экосистемы, говорит директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. «Экосистема VK имеет ряд особенностей — это прежде всего соцсеть, основной контент в которой создают сами пользователи»,— говорит он. Господин Колесов считает, что направление развития экосистем через голосовые помощники для VK не так актуально, как для «Яндекса» или «Сбера». Поэтому на экосистему VK возможное закрытие «Капсул» не повлияет.

В компании VK сообщили «Ъ», что «информация не соответствует действительности. VK не планирует закрывать проект колонок "Капсула"».

Тимофей Корнев