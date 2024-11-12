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Начальник департамента в полпредстве УрФО Владимир Черепанов ушел с поста

Начальник департамента по вопросам экономической и социальной политики полпредства в УрФО Владимир Черепанов покинул свой пост. С сайта полпредства пропала его карточка. По данным местных СМИ, он может перейти на работу в свердловское правительство.

Резиденция полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе

Резиденция полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Резиденция полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Владимиру Черепанову 42 года. С 2008 по 2018 годы он работал на различных должностях в аппарате полпреда в УрФО: от специалиста-эксперта департамента по экономической политике до федерального инспектора по Тюменской области. С 19 ноября 2018 года он назначен начальником департамента по вопросам экономической и социальной политики.

Напомним, в октябре на должность заместителя губернатора Свердловской области назначили Ивана Детченю. Он сменил руководителя аппарата губернатора и правительства региона Валерия Чайникова, который покинул свой пост по собственному желанию.

Полина Хабарова, Василий Алексеев

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