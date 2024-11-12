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Уголовное дело о попытке отравления летчиков в Армавире поступило в суд

Южный окружной военный суд принял на рассмотрение уголовное дело о попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ). Как сообщает пресс-служба ЮОВС, дата первого заседания пока не определена.

Ранее «Ъ-Юг» писал, что бывший гражданин Украины 33-летний Егор Семенов анонимно передал торт и алкоголь, отравленные кордиамином на встречу выпускников АВВАКУЛ. Участники мероприятия передали подарок правоохранителям, которые выявили факт токсикации. В ходе расследования выяснилось, что фигурант действовал по указанию спецслужб Украины.

Дмитрий Ковалевский

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