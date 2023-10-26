Дело о теракте возбуждено после попытки отравления летчиков армавирского училища

В отношении уроженца Мелитополя, доставившего отравленное угощение выпускникам Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ), возбуждено уголовное дело о совершении теракта (п.«а» ч.3 ст.205 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в своем Telegram-канале.

Согласно версии следствия, 33-летний мужчина, который с 2015 года проживал в России, в октябре текущего года организовал доставку отравленного алкоголя и сладостей на массовое мероприятие, где присутствовали выпускники училища. Продукты содержали в себе медицинский препарат в токсических дозах.

После происшествия, правоохранительные органы оперативно установили подозреваемого и задержали его. Мужчину доставили к следователям для проведения необходимых следственных действий.

«По изъятым вещам и предметам назначено проведение комплекса судебных экспертиз, в том числе химическая, судебно-медицинская, генетическая и иные»,— сообщает пресс-служба СКР.

Как сообщалось ранее, покушение на участников встречи выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков (АВВАУЛ) произошло 21 октября. На встречу, где присутствовали 77 человек, уроженец Мелитополя Егор Семенов доставил большой торт и виски, якобы от кого-то из сокурсников. Присутствующим это показалось подозрительным и они не стали пробовать угощение, сообщив о происшествии в ФСБ.

Анастасия Назарова