Чат-бот Google Gemini может выйти на iOS с уникальными функциями

Американская корпорация Google начала тестирование чат-бота Gemini на iOS с новыми эксклюзивными функциями. В настоящее время воспользоваться приложением может ограниченное количество пользователей. Ранее приложение Gemini можно было скачать только на Android.

О возможности скачать приложение Gemini для iOS сообщили пользователи Филиппин — там чат-бот рекламируется как способ «разблокировать всю мощь Google AI на вашем iPhone». Воспользоваться нейросетью можно только через вкладку Gemini в верхней части поискового приложения Google.

В приложение на iOS есть недоступная для версии на Android функция Gemini Live, которая работает в фоновом режиме с Live Activity iOS при выполнении нескольких задач одновременно.

Евгений Федуненко