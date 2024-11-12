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Коммерсантъ FM
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Чат-бот Google Gemini может выйти на iOS с уникальными функциями

Американская корпорация Google начала тестирование чат-бота Gemini на iOS с новыми эксклюзивными функциями. В настоящее время воспользоваться приложением может ограниченное количество пользователей. Ранее приложение Gemini можно было скачать только на Android.

О возможности скачать приложение Gemini для iOS сообщили пользователи Филиппин — там чат-бот рекламируется как способ «разблокировать всю мощь Google AI на вашем iPhone». Воспользоваться нейросетью можно только через вкладку Gemini в верхней части поискового приложения Google.

В приложение на iOS есть недоступная для версии на Android функция Gemini Live, которая работает в фоновом режиме с Live Activity iOS при выполнении нескольких задач одновременно.

Евгений Федуненко

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