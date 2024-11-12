Экс-губернатор Ростовской области Голубев получит мандат для прохождения в СФ
Президиум политсовета ростовского отделения «Единой России» решил передать вакантный мандат в заксобрании Ростовской области, от которого сегодня, 12 ноября, отказался депутат Николай Беляев, бывшему губернатору Василию Голубеву. Об этом сообщила пресс-служба отделения.
Василий Голубев
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
По данным «Ъ», после этого парламент делегирует господина Голубева в Совет федерации. Сейчас сенатором от законодательной власти региона является Ирина Рукавишникова. В ближайшее время, по данным «Ъ», она может сложить полномочия.
Николай Беляев в 2009 году
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Николай Беляев — депутат ростовского парламента всех созывов. С 1994 по 2018 год он занимал должности первого заместителя председателя, а затем вице-спикера заксобрания. С сентября 2018 года являлся председателем комитета по регламентным вопросам и депутатской этике. Сложил полномочия по собственному желанию.
Напомним, Василий Голубев возглавлял список «Единой России» на выборах в 2023 году. Он отказался от мандата, но может претендовать на него повторно. 4 ноября господин Голубев ушел в отставку с поста руководителя области. Врио губернатора назначен бывший гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.
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