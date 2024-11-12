Экс-губернатор Ростовской области Голубев получит мандат для прохождения в СФ

Президиум политсовета ростовского отделения «Единой России» решил передать вакантный мандат в заксобрании Ростовской области, от которого сегодня, 12 ноября, отказался депутат Николай Беляев, бывшему губернатору Василию Голубеву. Об этом сообщила пресс-служба отделения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Голубев

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Василий Голубев

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным «Ъ», после этого парламент делегирует господина Голубева в Совет федерации. Сейчас сенатором от законодательной власти региона является Ирина Рукавишникова. В ближайшее время, по данным «Ъ», она может сложить полномочия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Беляев в 2009 году

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Николай Беляев в 2009 году

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Николай Беляев — депутат ростовского парламента всех созывов. С 1994 по 2018 год он занимал должности первого заместителя председателя, а затем вице-спикера заксобрания. С сентября 2018 года являлся председателем комитета по регламентным вопросам и депутатской этике. Сложил полномочия по собственному желанию.

Напомним, Василий Голубев возглавлял список «Единой России» на выборах в 2023 году. Он отказался от мандата, но может претендовать на него повторно. 4 ноября господин Голубев ушел в отставку с поста руководителя области. Врио губернатора назначен бывший гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

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Ева Китаева, Ростов-на-Дону