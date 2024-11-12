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Коммерсантъ FM
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Силуанов исключил исчезновение наличных денег

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что потребность в наличных деньгах будет постепенно сокращаться, но полностью они не исчезнут.

Антон Силуанов

Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В интервью проекту «ТАСС Дети» господин Силуанов отметил, что в России большая часть населения для расчетов использует банковские карты. По его мнению, этот тренд продолжится и в будущем. Вместо наличных денег будут использоваться как безналичные, так и цифровые платежи.

По данным Банка России на июнь, доля тех, кто пользуется наличными в повседневных расчетах, за год снизилась с 27% до 24%. Регулятор прогнозирует, что к концу 2024 года доля безналичных платежей в России вырастет до 84–85%.

О ситуации на валютном рынке — в материале «Ъ» «Юани не доходят до биржи».

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