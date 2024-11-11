Главные новости за 11 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Мещанский суд Москвы арестовал кредитный банковский счет супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Сумма арестованных средств составляет около 100 млн руб.

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла на рассмотрение проект постановления о прекращении полномочий Евгения Первышова. На прошлой неделе экс-мэр Краснодара стал врио губернатора Тамбовской области.

Администрация Новороссийска в ближайшее время полностью погасит муниципальный долг за счет дополнительных средств, поступивших в бюджет.

Кассационный суд оставил в силе второй приговор сочинскому застройщику Анзору Пруидзе по делу о мошенничестве при продаже апартаментов в ЖК «Горизонт».

В мэрии Краснодара сообщили, что 87 домов в центре города угрожают внезапным обрушением и представляют опасность для жизни и здоровья граждан.

В Новороссийске с начала 2024 года ввели в эксплуатацию 162,8 тыс. кв. м жилья. Это в четыре раза меньше, чем годом ранее.

Суд 14 ноября проведет предварительное заседание по иску против бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Оно состоится в закрытом режиме.

Спрос на туры в санатории Сочи в период новогодних праздников вырос в среднем на 5–15% по сравнению с прошлым годом. При этом он все равно остается ниже ожидаемого.

Средняя стоимость искусственной ели в Краснодарском крае в октябре—ноябре 2024 года составила 4 тыс. руб. Это на 12% больше, чем в прошлом году.

В парке Галицкого начали установку новогодних украшений. Первыми появились огромные елочные шары, которые монтируют на поляне с араукариями.