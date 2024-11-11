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Аналитики: спрос на новогодние туры в санатории Сочи в этом году ниже ожидаемого

Новогодний отдых в санаториях Сочи достигает почти 300 тысяч рублей

Спрос на туры в санатории Сочи в период новогодних праздников вырос в среднем на 5–15% по сравнению с прошлым годом. При этом спрос остается ниже ожидаемого. Как сообщает аналитическая служба АТОР со ссылкой на агрегированные данные туроператоров, причиной стали высокие цены на перелет из Москвы в Сочи.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Туроператоры отмечают, что сейчас билет из Москвы в Сочи в обе стороны на 28 декабря — 4 января составляет от 33 тыс. руб. на одного с багажом. Билеты на аналогичные даты из Москвы в Минск и обратно стоят вдвое дешевле — от 15 тыс. руб. с багажом.

Еще одной причиной снижения спроса на туры в Сочи туроператоры называют то, что пока не все объекты на курорте определились с праздничной программой, меню и ценами на новогодние банкеты. Туроператоры рассчитывают, что в ноябре большинство популярных мест для отдыха в Сочи определятся с программой новогодней ночи, и это простимулирует продажи.

Туроператоры предлагают заезды в преддверии новогодних праздников. К примеру, в санатории «Знание», по данным разных компаний, можно отдохнуть от 105,5 тыс. до 156 тыс. руб. за двоих на 10 дней. В санаторий «Южное взморье» разные турагентства предлагают путевки от 134,7 тыс. до 223,7 тыс. руб. за двоих. В «Авангарде» стоимость подобного отдыха начинается от 292,7 тыс. руб. за двоих.

Татьяна Ручкина

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