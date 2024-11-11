В Сочи 14 ноября пройдет предварительное заседание по делу экс-председателя крайсуда

Центральный суд Сочи назначил дату предварительного заседания по иску Генпрокуратуры РФ к бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Судебное заседание состоится 14 ноября в закрытом режиме, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Первоначально иск Генпрокуратуры поступил на рассмотрение Кропоткинского городского суда Краснодарского края, однако надзорное ведомство сочло необходимым изменить территориальную подсудность.

Генпрокуратура полагает, что господин Чернов, используя свое служебное положение, приобретал хозяйствующие субъекты и фактически руководил ими, несмотря на запрет на предпринимательскую деятельность.

Подробнее — в материале «Миллиарды показались из-под мантии».

Алина Зорина