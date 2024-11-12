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обновлено 14:58 , 12.11

В Краснодаре существует угроза внезапного обрушения 87 домов

Из них 31 дом имеет максимальную вероятность катастрофы

По состоянию на июль 2024 года, в отношении 87 домов в центре Краснодара имеются выводы о наличии угрозы внезапного обрушения и наличии опасности для жизни и здоровья граждан. Об этом на совещании в городской думе кубанской столицы сообщил депутатам и. о. директора департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Краснодара Олег Шишковский. По его словам, обследованием зданий занималась специализированная организация ООО «ИТК "Феникс"».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«На сегодняшний день из 87 домов с угрозой обрушения — два расселены, в отношении 10 объектов работы по расселению начаты, аварийность в отношении одного дома отменена в судебном порядке»,— рассказал господин Шишковский.

Он также отметил, что было поручено провести осмотр еще 74 аварийных многоквартирных домов с участием, в том числе, эксперта института Горкадастрпроект. Из них 31 дом имеет максимальную вероятность обрушения. «В 2024 году аварийными и подлежащими сносу признаны три многоквартирных дома, в отношении двух из них собственниками помещений поданы исковые заявления в суд об обжаловании решений администрации»,— подытожил Олег Шишковский.

Скрин с текста доклада департамента городского хозяйства и ТЭК
Скрин с текста доклада департамента городского хозяйства и ТЭК

Скрин с текста доклада департамента городского хозяйства и ТЭК

Скрин с текста доклада департамента городского хозяйства и ТЭК

По данным департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса, в связи с необходимостью ликвидации аварийного жилищного фонда администрацией Краснодара, во исполнение требований прокуратуры, в течение 2021–2022 годов была проведена работа по обследованию многоквартирных домов, расположенных на территории города, на предмет оценки их технического состояния. Между МКУ «Горжилхоз» и специализированными организациями ООО «Южный инжиниринговый центр», ООО «Независимая экспертиза», ООО «ИТК "Феникс"» и ООО «СтройПроектКонтроль» были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по проведению технического обследования строительных конструкций домов, преимущественно в центре кубанской столицы. По результатам этой работы в 2021–2023 годах на основании полученных технических заключений аварийными и подлежащими сносу или реконструкции были признаны 197 многоквартирных домов.

«На сегодняшний день в отношении семи домов аварийность отменена в судебном порядке. В отношении еще 24 многоквартирных домов собственниками помещений поданы исковые заявления в суд об обжаловании решений администрации о признании их домов аварийными»,— сообщил депутатам господин Шишковский.

Администрация Краснодара выплачивает собственникам подлежащего сносу или реконструкции ветхого и аварийного жилья в центре города в среднем по 130 тыс. руб. за кв. м. Об этом сообщил депутатам начальник городского управления по жилищным вопросам Павел Абрамчик. Он, в частности, рассказал, что сумма компенсации за приватизированное жилье, подлежащее сносу, определяется экспертной организацией, с которой мэрия заключает муниципальный контракт, и складывается из рыночной стоимости квадратных метров, а также части земельного участка на придомовой территории.

Жители, которые проживают в ветхих и аварийных домах по договорам социального найма, по словам господина Абрамчика, получают от администрации благоустроенное жилье по принципу «не менее комнат и не менее площади». «Мы индивидуально рассматриваем пожелания переселенцев. Кому-то подбираем жилье из муниципального фонда в том же районе, чтобы дети могли не менять школу или детский сад, кому-то, как, например, инвалидам, подыскиваем квартиры в домах с лифтом и так далее»,— рассказал чиновник.

Василий Хитрых

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