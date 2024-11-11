Новороссийск полностью погасит муниципальный долг

Администрация Новороссийска приняла решение вместо рефинансирования полностью погасить муниципальный долг за счет дополнительных средств, поступивших в бюджет, сообщил в своем Telegram-канале мэр Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск

«Высокое инфляционное давление в экономике диктует новые условия: в октябре текущего года Центральный банк России в третий раз подряд повысил ключевую ставку до 21% годовых»,— написал мэр.

По его данным, на начало 2024 года долг составлял 1,54 млрд руб., к октябрю удалось реструктуризировать 927 млн руб., остаток долга составил 620 млн руб.

Полное погашение долга позволит сэкономить более 110 млн руб. на обслуживание города в следующем году. Освободившиеся средства направят на решение важных социальных вопросов.

Нурий Бзасежев