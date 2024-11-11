Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске в этом году объемы ввода жилья снизились в четыре раза

В Новороссийске с начала 2024 года ввели в эксплуатацию 162,8 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на управление архитектуры и градостроительства города.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко в начале года заявлял, что за 2023 год в муниципалитете ввели в эксплуатацию 648,2 тыс. кв. м жилья, в том числе 284,2 тыс. кв. м в многоквартирных домах и 364 тыс. кв. м в индивидуальных. Таким образом, по сравнению с 2023 годом может снизиться показатель в три-четыре раза. В администрации города причинами падения называют сократившееся количество выдач разрешений на строительство в предыдущие годы.

Всего, по данным властей, в этом году в Новороссийске выдали шесть разрешений на возведение многоэтажек, все из них предполагают комплексное развитие территорий. Строительство в рамках этих разрешений уже начали на пяти земельных участках в южной части города и селе Цемдолина. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, по состоянию на ноябрь 2024 года в Новороссийске строят 690 тыс. кв. м жилья.

Директор риэлторской компании «Аякс» Мурат Псеунов отметил, что в прошлом году застройщики форсировали строительство своих проектов на фоне ожидания отмены льготной ипотеки с господдержкой, в связи с чем были поставлены рекорды по вводу жилья. В этом году, по мнению эксперта, строительные компании были вынуждены замедлить темпы, при этом происходит это на фоне введенного моратория на штрафы при задержке ввода в эксплуатацию домов.

Еще одним фактором называют новый генплан Новороссийска, по которому планируют сократить выдачу разрешений на строительство. Кроме того, большинство девелоперов стремятся снизить вывод новых проектов на рынок из-за удорожания строительства, последовавшего за инфляцией.

Татьяна Ручкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...