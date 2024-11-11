В Новороссийске в этом году объемы ввода жилья снизились в четыре раза

В Новороссийске с начала 2024 года ввели в эксплуатацию 162,8 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на управление архитектуры и градостроительства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко в начале года заявлял, что за 2023 год в муниципалитете ввели в эксплуатацию 648,2 тыс. кв. м жилья, в том числе 284,2 тыс. кв. м в многоквартирных домах и 364 тыс. кв. м в индивидуальных. Таким образом, по сравнению с 2023 годом может снизиться показатель в три-четыре раза. В администрации города причинами падения называют сократившееся количество выдач разрешений на строительство в предыдущие годы.

Всего, по данным властей, в этом году в Новороссийске выдали шесть разрешений на возведение многоэтажек, все из них предполагают комплексное развитие территорий. Строительство в рамках этих разрешений уже начали на пяти земельных участках в южной части города и селе Цемдолина. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, по состоянию на ноябрь 2024 года в Новороссийске строят 690 тыс. кв. м жилья.

Директор риэлторской компании «Аякс» Мурат Псеунов отметил, что в прошлом году застройщики форсировали строительство своих проектов на фоне ожидания отмены льготной ипотеки с господдержкой, в связи с чем были поставлены рекорды по вводу жилья. В этом году, по мнению эксперта, строительные компании были вынуждены замедлить темпы, при этом происходит это на фоне введенного моратория на штрафы при задержке ввода в эксплуатацию домов.

Еще одним фактором называют новый генплан Новороссийска, по которому планируют сократить выдачу разрешений на строительство. Кроме того, большинство девелоперов стремятся снизить вывод новых проектов на рынок из-за удорожания строительства, последовавшего за инфляцией.

Татьяна Ручкина