На Кубани стоимость искусственной ели выросла на 12%

Средняя стоимость искусственной ели в Краснодарском крае в октябре—ноябре 2024 года составила 4 тыс. руб. Это на 12% больше, чем в прошлом году, сообщает «BFM Кубань» со ссылкой на компанию «Чек Индекс». В регионе количество покупок искусственных елок сократилось на 30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

Гирлянды за год подорожали на 16%, средняя цена сейчас составляет 583 руб. Число покупок снизилось на 31%. Стоимость набора елочных игрушек выросла за год на 13%. Средняя цена в этом году составляет 512 руб. Число покупок сократилось на 7%.

Мандарины подорожали на 20%, до 192 руб. за 1 кг. При этом покупать их стали на 5% чаще.

Аналитики «Чек индекс» поясняют, что из-за отложенного спроса рынок оживился только в ноябре. На фоне предновогоднего ажиотажа к декабрю традиционно больше станет покупок более массового, низкого ценового сегмента, считают эксперты.

Татьяна Ручкина