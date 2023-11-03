Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет Генеральной ассамблеи (ГА) ООН (обсуждает вопросы соблюдения прав человека) принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами современных форм дискриминации и ксенофобии. Как передает ТАСС, за документ проголосовали 112 стран, против — 50 (включая США, Германию и Великобританию), воздержались 14.

В резолюции говорится об обеспокоенности из-за «героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма». Речь идет в том числе о сооружении памятников и проведении демонстраций для «прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма». Страны призывают разработать планы по «ликвидации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии», а также запретить «чествования нацистского режима, его союзников и связанных с ними организаций».

Резолюция выносится Россией на голосование в ГА ООН с 2005 года. Ее соавторами были Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Камбоджа, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Судан, Центральноафриканская Республика, Экваториальная Гвинея и ЮАР. В ходе ежегодного голосования США почти всегда выступают против принятия документа.