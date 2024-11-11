Главные новости за 11 ноября. Сочи

Более 50% номерного фонда Сочи на новогодние праздники уже занято. Особенно популярны горные курорты, где уровень бронирования достиг 60%. В этом сезоне гостей встретят более 670 средств размещения.

Мещанский районный суд Москвы наложил арест на кредитный счет жены бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского. Арест затронул почти 100 млн руб.

В Сириусе прошло торжественное открытие Сада российско-африканской дружбы. В нем уже высадили 65 оливковых деревьев — по числу стран и региональных интеграционных объединений Африки — участников Форума партнерства Россия — Африка.

В Сочи открыли вакансию техника-протезиста нижних конечностей. Будущему работнику предлагают доход от 400 тыс. руб. на руки. Кандидату предстоит полный цикл изготовления протезов: от подбора комплектующих до финального изделия.

За 10 месяцев 2024 года по маршруту Сочи — Москва перевезли 4,1 млн пассажиров, выполнив почти 12 тыс. авиарейсов.

В нескольких регионах России началось снижение цен на жилье в новостройках. По данным агрегатора «Яндекс Недвижимость», в октябре 2024 года стоимость квадратного метра уменьшилась в Сочи на 1,3%, Калининграде на 1%, Санкт-Петербурге на 0,9%, Нижнем Новгороде на 0,6% и Краснодаре на 0,1%.

Суд в Сочи назначил дату предварительного заседания по иску Генпрокуратуры РФ к бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову. Слушание пройдет 14 ноября.

В зимнем расписании авиакомпания iFly сохранит рейсы из Москвы в Сочи и Калининград, несмотря на планы передать самолет «Аэрофлоту» в «мокрый» лизинг.

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Росприроднадзора, обязав администрацию Сочи выплатить штраф в размере 3,8 млн руб. из-за навала грунта и мусора.