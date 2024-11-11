На новогодние праздники в горах Сочи забронировали 60% номерного фонда

Сейчас более 50% номерного фонда Сочи на новогодние праздники уже занято. Особенно популярны горные курорты, где уровень бронирования достиг 60%. В этом сезоне гостей встретят более 670 средств размещения, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Во второй половине декабря на трех горных курортах Сочи откроют 174 км трасс для любителей зимних видов спорта. В пресс-службе уточнили, что раннее бронирование позволит туристам существенно сэкономить.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт попал в топ-3 направлений для отдыха на новогодние праздники. Сочи выбирают 7% туристов. На курорте туристы проводят в среднем семь дней.

Мария Удовик