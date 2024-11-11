Администрацию Сочи оштрафовали на 3,8 млн рублей из-за мусора

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Росприроднадзора, обязав администрацию Сочи выплатить штраф в размере 3,8 млн руб. из-за навала грунта и мусора. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в феврале 2023 года специалисты Росприроднадзора провели проверку в водоохранной зоне водного объекта — Черного моря территории между домами №65Б и №54 по улице Крымской в границах Центрального округа в Сочи. Земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м перекрыт навалом грунта, а также отходами производства и потребления в виде мусора от строительных и ремонтных работ. На территории с видом разрешенного использования «апарт-отель» и находится в собственности администрации курорта. В адрес администрации Сочи Росприроднадзор направил требование о возмещении вреда, причиненному водному объекту, однако добровольно выплатить штраф мэрия курорта отказалась.

«Судом установлено, что вред окружающей среде (почвам) причинен в результате бездействия органа местного самоуправления — администрации Сочи, выразившегося в ненадлежащей организации мероприятий по охране окружающей среды, что повлекло перекрытие поверхности почвы навалом отходов грунта»,— говорится в решении суда.

Суд посчитал, что расчет платы, произведенный истцом, судом проверен, признан верным, соответствующим действующему законодательству. Сумма нанесенного ущерба составила более 3,8 млн руб. Также судом установлено, что срок исковой давности в соответствии истцом не пропущен.

Тат Гаспарян