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Авиакомпания iFly продолжит выполнять рейсы из Москвы в Сочи

В зимнем расписании авиакомпания iFly сохранит рейсы из Москвы в Сочи и Калининград, несмотря на планы передать самолет «Аэрофлоту» в «мокрый» лизинг. О том, что компания продолжит деятельность, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на осведомленный источник на авиационном рынке.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее «Ъ» сообщал, что бывший чартерный перевозчик iFly обсудил с «Аэрофлотом» передачу своего авиапарка в «мокрый» лизинг. Это первая подобная сделка в России, такую процедуру разрешили в стране с сентября. «Мокрый» лизинг — передача воздушного судна в эксплуатацию вместе с экипажем. Как писали СМИ, iFly собирается передать «Аэрофлоту» три дальнемагистральных Airbus A330, возраст которых составляет 13–16 лет. Они находятся в двойной регистрации, так как до сих пор принадлежат американской Air Lease Corporation.

В самой iFly факт переговоров с национальным авиаперевозчиком не подтвердили и не опровергли. По данным АТОР, авиакомпания сохраняет зимнее расписание, а летнее сейчас находится в процессе формирования.

«Ъ-Сочи» писал, что за 10 месяцев по маршруту Сочи — Москва перевезли 4,1 млн пассажиров. Из столицы на курорт и обратно выполнили почти 12 тыс. авиарейсов.

Вячеслав Рыжков

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