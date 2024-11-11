Протезисту нижних конечностей в Сочи готовы платить от 400 тысяч рублей

В Сочи открыли вакансию техника-протезиста нижних конечностей. Будущему работнику предлагают доход от 400 тыс. руб. на руки. Кандидату предстоит полный цикл изготовления протезов: от подбора комплектующих до финального изделия. Работодатель ищет специалиста с опытом индивидуального изготовления и знанием рынка материалов. Подборку самых необычных и высокооплачиваемых вакансий подготовили для «Ъ-Сочи» в сервисе по поиску работы и персонала HH.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В федеральную студию дизайна в Сочи требуется директор. Работнику предлагают доход от 150 тыс. до 300 тыс. руб. В обязанности входит подбор кадров, управление арт-пространством и организация мероприятий. Опыт в управлении и построении бизнес-процессов станет преимуществом.

Администратор массажного салона в Адлере может рассчитывать на зарплату от 150 тыс. руб. Его обязанности — организация работы салона, консультация гостей, продажа массажных программ. Для данной позиции приветствуется образование в сфере менеджмента и опыт работы на аналогичных должностях.

Также в Сочи ищут управляющего сетью кофеен с зарплатой от 100 тыс. до 150 тыс. руб. В его обязанности войдет контроль договоров, показателей работы, управление персоналом. Работодатель ожидает трехлетний опыт работы и умение управлять коллективом.

Вакансия водителя лесовоза с манипулятором предлагает зарплату от 160 тыс. руб. Работать предстоит в горной местности, контролируя технику и устраняя неисправности.

В Сочи открыты вакансии пар-мастера, консультанта по парфюмерии, киномеханика, тренера по пилатесу, BIM-мастера и других специалистов с доходом от 42 тыс. до 100 тыс. руб.

Мария Удовик