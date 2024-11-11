В Сириусе открыли Сад российско-африканской дружбы

Днем накануне, 10 ноября, в Сириусе прошло торжественное открытие Сада российско-африканской дружбы. В нем уже высадили 65 оливковых деревьев – по числу стран и региональных интеграционных объединений Африки – участников Форума партнерства Россия – Африка, сообщает пресс-служба федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба федеральной территории «Сириус» Фото: пресс-служба федеральной территории «Сириус»

В церемонии приняли участие замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов, министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по делам мавританцев за рубежом Мавритании Мохамед Салем Ульд Мерзуг, глава Сириуса Дмитрий Плишкин и другие высокопоставленные лица из России и африканских стран. На церемонии гости установили инаугурационную табличку с надписью «Сад российско-африканской дружбы».

Сад находится рядом с будущим концертным залом. Вокруг зала планируют разбить субтропический парк площадью 30 га. Здесь, как заявили в Сириусе, высадят более ста видов растений, оборудуют оазисы с пальмами и другие ландшафтные элементы.

Господин Плишкин отметил, что открытие Сада — важный символический жест. Он, по словам главы Сириуса, будет напоминать о дружбе между Россией и странами Африки.

Вячеслав Рыжков