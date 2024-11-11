Цены на новостройки в Сочи упали на 1,3%

В нескольких регионах России началось снижение цен на жилье в новостройках. По данным агрегатора «Яндекс Недвижимость», в октябре 2024 года стоимость квадратного метра уменьшилась в Сочи на 1,3%, Калининграде на 1%, Санкт-Петербурге на 0,9%, Нижнем Новгороде на 0,6% и Краснодаре на 0,1%, сообщают «Известия».

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Эксперты связывают эту тенденцию с повышением ключевой ставки, сокращением льготных ипотечных программ и ограниченными финансовыми возможностями граждан. По мнению специалистов, тренд может продлиться от года до полутора, а снижение цен способно достигнуть 15%.

Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отмечает: «Сейчас население, которое могло бы вложиться в недвижимость, понесло деньги в банки под выгодные проценты, ведь брать ипотеку крайне невыгодно, так как по новым ставкам одна квартира стоит как две».

На вторичном рынке ситуация иная. По данным агрегатора, цены на готовое жилье стагнируют. В городах-миллионниках медианная стоимость 1 кв. м в октябре составила 134 тыс. руб., увеличившись за месяц на 0,4%.

Однако девелоперы пока не подтверждают тенденцию снижения цен. Они опасаются, что, если начнется ощутимое падение стоимости, продажи могут остановиться из-за ожидания покупателями еще более низких цен.

Эксперты считают, что ситуация может измениться при введении новых ипотечных программ или начале снижения ключевой ставки.

Вячеслав Рыжков