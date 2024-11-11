Заседание по делу экс-председателя крайсуда Чернова пройдет в Сочи 14 ноября

Суд в Сочи назначил дату предварительного заседания по иску Генпрокуратуры РФ к бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову. Слушание пройдет 14 ноября, пишет «"КП"-Кубань» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отмечается, что сочинский суд стал уже третьей инстанцией, куда был перенаправлен иск в отношении господина Чернова. Сам экс-судья ранее заявлял, что «не хочет публичности», и отказался комментировать заявление, которое появилось в сети якобы от его имени.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Генпрокуратура РФ подала иск к 12 жителям Кубани и трем юрлицам с требованием конфисковать их имущество. Среди ответчиков значатся экс-глава краевого суда Александр Чернов и семья покойного главы Кавказского района Виталия Очкаласова. Надзорный орган считает, что господин Чернов на посту председателя Крайсуда приобретал хозяйствующие субъекты и фактически руководил ими, несмотря на запрет на предпринимательскую деятельность.

Сообщалось также, что среди арестованного имущества экс-главы крайсуда — квартиры в Москве и Сочи. В частности, господину Чернову приписывают владение долей в торговом центре на Курортном проспекте в Сочи.

Вячеслав Рыжков