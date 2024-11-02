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В Екатеринбурге за год произошло 145 ДТП при участии самокатчиков

В 2024 году в Екатеринбурге было зарегистрировано 145 ДТП с самокатчиками, относительно предыдущего года количество аварий выросло в четыре раза, рассказал в своем telegram-канале депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Накануне в Уральском государственном юридическом университете (УрГЮУ) прошел круглый стол по проблемам правового регулирования средств индивидуальной мобильности (СИМ), в котором приняли участие депутаты заксобрания, представители научного сообщества, ГИБДД и муниципалитетов, а также Москвы и Ульяновска. Как считает Алексей Свалов, для решения вопроса нужно ввести для самокатов более крупные регистрационные номера, ввести идентификацию пользователей СИМ через «Госуслуги» для борьбы с несовершеннолетними самокатчиками, купившими аккаунт на «Авито», ввести условия расширенной страховки для всех сервисов кикшеринга и создавать необходимую инфраструктуру для СИМ.

Напомним, за август в авариях с самокатами в Екатеринбурге пострадали 10 человек. С начала самокатного сезона было выписано 3,2 тыс. штрафов за нарушение правил дорожного движения на СИМ.

Ирина Пичурина

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