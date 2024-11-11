Патрушев: США и Британия могут вывести из строя морские оптоволоконные кабели

Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью «Ъ» предупредил, что спецслужбы США и Великобритании, ответственные, по его мнению, за подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», могут совершить диверсии и на других объектах инфраструктуры.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Среди них, заявил помощник президента,— морские оптоволоконные кабели, обеспечивающие связь во всем мире. Тем самым Вашингтон и Лондон пытаются продвигать собственные экономические интересы, считает Николай Патрушев. «С тех пор как гегемония Запада зашаталась, Вашингтон решил хаотизировать энергетический рынок, в том числе путем дестабилизации морских перевозок»,— объяснил он свою позицию.

Подробнее о ситуации на Черном море, в Балтике и Арктике читайте в интервью «Ъ».