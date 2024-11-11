Путину доложили о попытке спецслужб Украины угнать российский вертолет

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о срыве операции по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По словам господина Пескова, ФСБ отчиталась перед главой государства, прежде чем обнародовать эту информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФСБ Фото: ФСБ

В разговоре с журналистами Дмитрий Песков отметил, что решение о возможной награде для сотрудников ФСБ, предотвративших угон вертолета РЭБ, будет принимать лично президент. «Понятно, что люди, которые проводят такие успешные операции, они далеко не публичные. Поэтому необязательно это будет открытая информация»,— пояснил он (цитата по ТАСС) .

Сегодня, 11 ноября, утром ФСБ сообщила, что российского летчика пытались завербовать через Telegram украинские спецслужбы. В заданный день летчик должен был отравить членов своего экипажа, а затем перегнать вертолет на территорию, контролируемую ВСУ. Спецслужбы Украины также предложили переправить семью летчика в Кишинев.

Речь идет о вертолете Ми-8МТПР-1 ВКС России. Вертолеты этого типа оснащены системой «Рычаг-АВ», предназначенной для радиоэлектронной борьбы. Комплекс подавляет работу средств управления ПВО, оружия зенитно-ракетных и зенитно-артиллерийских комплексов и истребительной авиации. Также позволяет осуществлять радиотехническую разведку.

Что происходит после ввода войск России на территорию Украины — в онлайн-трансляции «Ъ».