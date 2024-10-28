На въезде в Сипайлово планируют построить три высотки по 35 этажей

Стали известны параметры жилой застройки на въезде в уфимский микрорайон Сипайлово. Как следует из пояснительной записки к документации об общественных обсуждениях, инициированных министерством земельных и имущественных отношений Башкирии, напротив Кошкиного леса на Сипайловской улице планируется разместить жилой комплекс из трех 35-этажных домов. Общая площадь жилых квартир составит 57 тыс. кв. м.

Дома буду построены на дворах-подиумах, под которыми планируется обустроить двухуровневую автостоянку. Общая площадь подземного паркинга составит 16,3 тыс. кв. м. Въезд и выезд во двор и парковку предусмотрены с Сипайловской улицы без заезда на территорию существующей жилой застройки.

Авторы документа указывают, что Сипайлово застроено многоквартирными панельными и кирпичными жилыми домами от девяти до 16 этажей, а также отмечают, что значительная часть микрорайона благоустроена и озеленена. Кроме того, отмечается ровный рельеф участка. Строительство жилых домов и структура нового ЖК призваны создать «крупный столичный масштаб улицы Сипайловская», говорится в пояснительной записке.

Об оснащенности территории объектами социальной инфраструктуры и потребности в них в связи со строительством нового жилого комплекса не говорится. Также нет сведений о планировке будущих квартир и максимальном населении жилого комплекса.

Как сообщал «Ъ-Уфа», министерство земельных и имущественных отношений заинтересовано в изменения вида разрешенного использования участка площадью 1,3 га на многоэтажную (высотную застройку). В настоящее время участок предназначен для многофункционального гаражного комплекса с торгово-офисными помещениями. Застройщик проекта не называется, проекты планировки и межевания территории разрабатывает ООО «Арт-сити».

Идэль Гумеров